IL PUNTO SULLA A dopo la 17esima giornata – Napoli campione d’inverno, frenano le milanesi

La diciassettesima giornata di serie A, orfana ancora di due posticipi che si giocano quest’oggi, ovvero Verona – Cremonese e Bologna -Atalanta, ha sorriso alla squadra di Spalletti, tornata alla vittoria sul terreno del Ferraris di Genova, contro la Sampdoria per 2 a 0, successo che laurea gli azzurri, grazie al contemporaneo pari del Milan per 2 a 2, in casa con la Roma, campioni d’inverno con 180 minuti di anticipo. La domenica calcistica ha registrato, negli altri match solo, pareggi, infatti, sono terminate con il segno x le gare tra Lazio – Empoli, 2-2, Salernitana – Torino 1-1, Spezia – Lecce 0-0. I rossoneri, pertanto, aumentano il distacco dalla vetta a sette lunghezze e sono raggiunti dalla Juve al secondo poso. I bianconeri, all’ottavo successo consecutivo, venerdì prossimo saranno ospiti della capolista Napoli, a Fuorigrotta in una partita clou, che si annuncia già incandescente, con il pubblico delle grandi occasioni.