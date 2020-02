LA PARTITA – Napoli-Barcellona 1-1, buona prestazione degli azzurri

Il Napoli pareggia al San Paolo contro il Barcellona: nel primo tempo apre le marcature Mertens, nella ripresa risponde il Barcellona con Griezmann.

PRIMO TEMPO

Primo quarto d’ora di gioco con il Barcellona che ha più possesso palla e prova a rendersi perioloso, gli azzurri dimostrano attenzione e sicurezza in fase di non possesso e in difesa, molto propositivi in fase offensiva. Al 31′ arriva il vantaggio del Napoli: Zielinski dalla desttra serve un gran pallone a Mertens che dal limite con il destro a giro spedisce il pallone in rete. Al 42′ occasione per gli azzurri con Manolas che riceve il pallone da Callejon e prova la conclusione, ma il pallone termina di poco fuori. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della ripresa Mertens subisce un brutto fallo da Busquets ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Milik. Al 57′ c’è il pareggio del Barcellona con Griezmann, che viene servito da Semedo e va a segno. Al 63′ grande occasione per il Napoli: Milik vede libero Callejon e lo serve, ma lo spagnolo a tu per tu con Ter Stegen non trova il gol, il portiere riesce a intercettare il pallone. All’88’ Vidal commette fallo su Mario Rui e riceve il cartellino giallo, il cileno litiga con il portoghese faccia a faccia e viene espulso. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e termina la gara con il pari al San Paolo.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme (80′ Allan), Zielinski; Callejon (74′ Politano) , Mertens (54′ Milik) , Insigne. A disp: Meret, Luperto, Hysaj, Elmas. All.: Gennaro Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (90′ + 3 Lenglet), Umtiti, Firpo; Rakitic (56′ Arthur) , Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann (87′ Fati). A disp: Neto, Akieme, Araujo, Puig. All:: Quique Setién

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Reti: 30′ Mertens (N), 57′ Griezmann (B)

Ammoniti: Insigne, Mario Rui (N) Busquets, Messi, Griezmann, Vidal (B)

Espulsi: Vidal (B) all’88.

Mariano Potena

Questo articolo è stato letto 56 volte