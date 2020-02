LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Napoli-Barcellona 1-1, Mertens letale, difesa quasi insuperabile

OSPINA 6: non può nulla sul gol subito, solo un’incertezza su un uscita a vuoto su azione d’angolo. Si conferma molto bravo nel gioco di piede.

DI LORENZO 7: personalità ed intraprendenza , dal suo lato non di passa.

MAXIMOVIC 6,5: solido e concentrato, con Manolas forma una coppia impermeabile.

MANOLAS 7: cattivo, concentrato, insuperabile. Non si fa saltare mai, nel primo tempo va vicino al gol.

MARIO RUI 6: l’errore in occasione della rete subita dal Napoli è quasi imperdonabile. Però, per il resto del match risulta uno dei migliori del Napoli per intraprendenza e applicazione difensiva.

FABIAN RUIZ 7: a centrocampo è quello che ha più fisico, personalità e intraprendenza. Il suo piede educato raramente sbaglia un colpo, una scelta…

DEMME 6: corre tanto, ma si fa vedere poco o niente in uscita. Avrebbe dovuto fare molto meglio in impostazione.

ALLAN S.V. subito due errori di misura, ma ci mette il cuore.

ZIELINSKI 6: si vede poco, ma quando decide di dimostrare, raramente in verità, le sue qualità sono problemi seri per il Barcellona.

CALLEJON 6: si divora un gol fatto, ma si applica molto in fase di non possesso risultando preziosissimo.

POLITANO 6: entra bello tonico, pimpante e per poco il suo sinistro non risulta letale per i blaugrana.

MERTENS 7,5: gran gol e tanto sacrificio in fase di non possesso. Il suo infortunio toglie molto all’azione offensiva della squadra azzurra.

MILIK 6,5: alterna buone cose ad altre rivedibili. Regala una palla succulenta a Callejon che la spreca malamente.

INSIGNE 7: grande partita per Lorenzo che si sacrifica molto dietro la linea della palla e quando agisce sulla trequarti sa sempre rendersi pericoloso.

Vincenzo Letizia

