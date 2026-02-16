EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Pareggio emozionante tra Napoli e Roma, per gli azzurri un buon punto in ottica Champions

Editoriale del Lunedì. E’ Finito in parità l’ex derby del Sole; un pari e patta, per 2 a 2, utilissimo agli azzurri di Conte per mantere i tre punti di distanza dalla Roma e per allungare il vantaggio sulla Juventus,in ottica zona Champions League. E’ risultato decisivo il nuovo acquisto Allisson Santos, il quale ha letteralmente cambiato la partita, acciuffanso il 2 a 2 finale con un gran gol dal limite dell’arera. Ancora una volta, però, i partenipei hanno concesso un rigore agli avversari, se non ricordo male, in questa stagione, quelli contro sono finora 12, troppi, assolutamente troppi, è diventato quasi un trend regalare penalty alle squadre che si incontrano. Occore porre rimedio, immediatamente, affinchè si inverta questa tendenza negativa. Purtroppo, ieri, Rrahmani non è stato all’altezza delle sue migliori giornate, tanto è vero che proprio lui si è reso protagonista della massima punizione, trasformata, poi da Malen, già autore del gol del primo vantaggio. Contro i giallorossi è stata una partita ,per certi versi, emozionante, visto l’andamento con botta degli ospiti e risposta della squadra di casa. In definitiva, si è vista una gara dai due risvolti: un primo tempo degli uomini di Conte con ritmo molto basso ed un comportamento prudente, malgrado il quale, Spinazzola, con gran tiro da fuori, deviato leggermente, è riuscito a trovare la rete del primo pareggio, poi nella ripresa, il Napoli è entrato in campo con tutt’altro spirito, tenendo in mano il gioco; il Match stava andando per il verso giusto. quando il difensore kosovaro ha buttato giù, quasi inciampando su sè stesso, in area, Wesley, rogore e conseguente nuovo vantaggio dei romanisti. Antonio Conte, quindi ha gettato nella mischia Giovane ed Allisson Santos e gli azzurri hanno ritrovato le redini del mstch, riuscendo appunto, col brasiliano ex Sporting ,ad arrivare al gol del 2 a 2. Adesso, però Conte attende notizie dallo staff medico sulle condizioni di Amir Rrahmani, il quale è uscito dal campo, nell’occasione del rigore, per infortunio, a quanto sembra per un problema muscolare nella parte posteriore della coscia. La compagine campana, sebbene non abbia fatto una partita eccezionale, ha creato diverse difficoltà agli uomini di Gasperini, sotto ogni punto di vista. Si è così evitata, una sconfitta che sarebbe stata immeritata. D’ora in poi, il Napoli dovrà guardare avanti e capire se McTominay recupererà per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in netta risalita E soprattutto quando e come recupererà l’ex Verona. Il centrale difensivo di Conte è fondamentale per il reparto arretrato e se dovesse mancare, sarebbero altri problemi che si aggiungerebbero a quelli che gà ci sono. A fine partita, l’autore del pari, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la sua prestazione e quella della squadra ma soprattutto ha evidenziato la sua gioia per il primo gol in Serie A con la maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono veramente felice per aver segnato il mio primo gol in A col Napoli, e di aver contribuito positivamente alla causa azzurra ma sarei stato più felice se non avessi segnato ed il Napoli avesse vinto. Tuttavia, per me, è stata una grande emozione segnare nello stadio Diego Armando Maradona. Il mio rapporto con Conte, con lo staff e con i compagni è ottimo Spero solo di continuare così”.

Tutti i quotidiani sportivi, stamattina, gli hanno dato in pagella un 7+ che significa la palma di migliore in campo tra le fila dei campioni d’Italia. Un impatto esaltante e di enorme personalità