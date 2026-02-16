NEWS

Amir Rrahmani – Le sue condizioni, dopo l’infortunio di ieri, preoccupano, non poco, lo staff medico societario

Armando Fico 16 Febbraio 2026 0 42 sec read

Piove nuovamente sul bagnato in casa Napoli, il difensore centrale azzurro Amir Rrahmani si ferma ancora, dopo i problemi muscolari accusati,  contro la Roma che lo hanno costretto a lasciare il campo;  le sue condizioni preoccupano non poco lo staff medico societario.

Oltre al danno, anche la beffa.  Secondo le ultime notizie si tratterebbe di un’iperestensione della coscia sinistra.

Il difensore, in precdenza già si era infortunato, a gennaio a causa di una lesione distrattiva al gluteo sinistra, più o meno la stessa zona dell’infortunio di patito contro la Roma, saltando ben 13 gare.  Conte, vista la precariertà della situazione infortuni, si augura di non  perderlo, ancora una volta ma il kosovaro potrebbe restare fermo ai box per un po’ di tempo se gli esisti degli esami strumentali che arriveranno a breve, confermassero la prima diagnosi. Non ci vorrebbe proprio quest’altra assenza.

