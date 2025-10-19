PSV–Napoli, arbitro designato: è il tedesco Siebert

La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per PSV Eindhoven–Napoli, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. A dirigere l’incontro sarà Daniel Siebert (GER).
Ecco la sestina completa:
Arbitro: Daniel Siebert (Germania)
Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn (GER)
Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)
VAR: Christian Dingert (GER)
Assistente VAR (AVAR): Bastian Dankert (GER)
Il match è fissato per martedì sera alle ore 21:00.
Con questa designazione, la UEFA conferma fiducia nei fischietti tedeschi anche in gare di alto profilo. Il Napoli dovrà quindi confrontarsi non solo con un avversario ostico, ma anche con un arbitraggio che in Champions League è sempre sotto i riflettori.
Profilo & carriera
Daniel Siebert è nato il 4 maggio 1984 a Berlino, ed è arbitro FIFA dal 2015.
Dirige partite nella Bundesliga (dal 2012 in avanti) e già da tempo è inserito tra i fischietti europei di élite.
In ambito UEFA ha accumulato esperienza in Champions League, Europa League e in gare internazionali, e ha diretto anche partite agli Europei.
Precedenti e statistiche rilevanti
Nelle gare con squadre italiane “il bilancio è abbastanza favorevole”: nelle designazioni con club italiani, c’è stata una sola sconfitta registrata in un’“italiana vs tedesco” con lui come arbitro.
Siebert ha accumulato centinaia di presenze in Bundesliga e alcuni incroci con club italiani nei tornei europei.
Negli ultimi 12 mesi ha diretto 22 partite complessive, comprendenti 4 gare di Champions League, vari match nazionali e competizioni UEFA.