Passi in avanti per il rinnovo di Mertens: nuovo incontro a giorni

Sono stati fatti decisi passi avanti per il possibile rinnovo di contratto di Dries Mertens col Napoli. Il giocatore chiede 4 milioni per 3 anni, mentre De Laurentiis per il momento ne ha offerti 3 per 2 anni. La soluzione potrebbe stare nel mezzo: a 3,5 milioni netti per due stagioni il belga potrebbe accettare di prolungare con gli azzurri. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto per capire se ci sono i margini per chiudere e di brindare a questo importante rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

TuttoMercatoWeb.com

