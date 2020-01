Il Napoli pensa a giugno: trattativa per Boga, Sassuolo fissa il prezzo

Il Napoli lavora al presente e programma al futuro. I target di mercato della società di Aurelio De Laurentiis sembrano cambiati e tornati quelli della prima gestione di Sarri: giocatori al salto, pronti per sbocciare, con la fame e la voglia di emergere. I migliori dei club di una fascia più in basso, vedi Sofyan Amrabat o Stanislav Lobotka. Per la trequarti, così, è stata imbastito un discorso col Sassuolo per. Dribblomane di casa Sassuolo, l’ala sinistra ivoriana è certamente uno dei giocatori più tecnici e d’impatto dell’intera Serie A. Il pallonetto con cui ha segnato a Gianluigi Buffon il biglietto da visita che meglio presenta il classe ’97 di Marsiglia ma nazionale della Costa d’Avorio. 4 reti in 17 gare in questa Serie A, è una delle gemme smarrite dal vivaio del Chelsea che nei prestiti al Renne, al Granada e al Birmingham, non ha saputo intravedere in Boga le sue reali qualità. Colpi da giocatore di grande prospettiva, invece, i primi contatti tra le parti hanno già preso il via: l’obiettivo di Giuntoli e Micheli è quello di portarlo alla corte di Gattuso in estate. Il prezzo fissato dal Sassuolo si aggira di poco sotto i 20 milioni di euro.

