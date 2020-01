Sky – Demme atteso già questa sera in Italia

Ecco quanto riportato dal sito del giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio: “Dopo l’accelerata di ieri, Diego Demme si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il primo rinforzo per il centrocampo del nuovo corso firmato Gattuso arriva dunque da Lipsia, con il 28enne che da tempo sognava di poter approdare in Serie A. Il giocatore è atteso già questa sera in Italia, per poter effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la società di De Laurentiis. Proprio in questi minuti è atteso l’ok formale dal Lipsia per permettere a Demme di effettuare le visite mediche per il Napoli. Si tratta di un’operazione complessiva da 12 milioni di euro”.

