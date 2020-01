L’AVVERSARIO – Domenica al San Paolo arriva la Juventus di Sarri

Dopo la vittoria in coppa Italia contro0 la Lazio, il Napoli sfiderà domenica al San Paolo La Juventus per la ventunesima giornata di campionato di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dellla vittoria allo Stadium contro il Parma, i bianconeri sono a quota 51 punti in classifica con 16 vittori, 3 pareggi e una sconfitta. Per quanto riguarda lee reti sono 39 quelle realizzate e 19 le subìte. Il capocannoniere della squadra è Cristiano Ronaldo con 16 gol, seguono Dybala e Higuain a 5, Bonucci e Pjanic a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 153 iu precedenti ttra le dua squadre in massima serie, con 32 vittorie per il Napoli, 48 pareggi e 73 vittorie per la Juve. L’ultima vittoria degli azzurri al San Paolo risale al 26 settembre 2015 col risultato di 2-1; l’ultimo trionfo invece dei bianconeri a Fuorigrotta il 3 marzo 2019, risultato 1-2.

La formazione tipo della Juventus – Modulo 4-3-1-2 con Szczesny in porta, difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, a centrocampo Rabiot, Pjanic e Matuidi; sulla trequarti Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo.

Mariano Potena

