Dries Mertens a soli due gol dal record di Hamsik

Ritorno in squadra con gol per Dries Mertens, subentrato nella ripresa a Callejon nel posticipo di ieri sera a Genova contro la Sampdoria. Nella bella vittoria del Napoli c’è anche la sua firma, il folletto belga ha realizzato la rete della sicurezza, quella del 4 a 2, nei minuti di recupero, approfittando di un’uscita avventata dell’estremo difensore blucerchiato. Si tratta del suo 119esimo gol in maglia azzurra; Hamsik ora dista soltanto due reti, infatti, l’ex capitano si è fermato a quota 121. Per la cronaca l’attaccante azzurro non giocava da dicembre e non segnava in campionato dal 29 settembre scorso, allorché mise a segno il primo gol nella partita contro il Brescia, terminata 2 a 1. Adesso che ha recuperato dall’infortunio sarà un gioco da ragazzi eguagliare e sorpassare lo slovacco. Magari già domenica prossima al San Paolo, contro il Lecce, Mertens, con una doppietta, potrebbe già raggiungere il suo vecchio capitano.

