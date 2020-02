GeVi Napoli in trasferta a Tortona. Sacripanti: “Affrontiamo un avversario attrezzato”

Dopo le ultime due vittorie casalinghe al PalaBarbuto, la Gevi Napoli torna in campo in trasferta. Gli azzurri saranno ospiti della Bertram Tortona nel match valevole per la 23a giornata di Serie A2 Old Wild West. La gara del PalaOltrePò di Voghera è in programma alle ore 17. All’andata Napoli si impose tra le mura amiche con il punteggio di 69-64.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Con la capolista Torino abbiamo fatto una partita di alto livello. Abbiamo affrontato una squadra costruita per il salto in A1. E’ una vittoria che ci ha dato una grossa soddisfazione davanti al nostro pubblico per la qualità della pallacanestro mostrata. Domani affrontiamo una squadra che ha perso solo una volta in casa, il fattore campo in A2 ha una valenza molto importante. In trasferta abbiamo fatto alcune buone prestazioni e dobbiamo replicare l’atteggiamento delle gare migliori lontano dal PalaBarbuto. A Voghera dovremmo essere bravi a imporre la nostra supremazia in difesa contro una delle squadre più attrezzate dell’intera lega”.

Sarà possibile seguire la gara in diretta su LNP Pass e con aggiornamenti in tempo reale sui canali social del club.

08.02.2020 Ufficio Comunicazione Napoli Basket

