Serie A, continua la rincorsa del Napoli: il blitz a Brescia vale 1,55

ROMA – Una per restare aggrappata alla salvezza, l’altra per continuare la rincorsa alla zona europea. Brescia-Napoli di sabato sera al Rigamonti è la sfida tra due squadre, in questo momento, agli antipodi. I padroni di casa, tre allenatori diversi in stagione, hanno vinto una sola volta nelle ultime dieci uscite in campionato mentre il Napoli, reduce anche dal blitz in Coppa Italia con l’Inter, sembra aver assimilato i dettami di Gattuso. Proprio per questi motivi i betting analyst di 888sport.it vedono nettamente favoriti gli ospiti il cui successo è quotato a 1,55 contro il 6,00 dei padroni di casa. L’Over, 1,61, si fa preferire all’Under, 2,33: un secco 3-0 in favore di Insigne e compagni pagherebbe così undici volte la posta. Sarà invece un duello tra Dries Mertens e Mario Balotelli, secondo i quotisti di 888sport.it, nella sfida per il primo marcatore: il belga del Napoli è dato a 4,90 mentre il 45 del Brescia è quotato a 8,00.

