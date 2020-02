Serie A, da 100 a 3,75 in quattro mesi: nel cammino delle quote il sogno scudetto della Lazio

ROMA – Partita dopo partita si è ritagliata un ruolo di primo piano, fino a diventare una seria candidata al titolo. La Lazio, vera rivelazione della stagione di Serie A, continua a raccogliere successi e risultati utili a un ritmo scudetto, e trova la definitiva consacrazione anche nelle previsioni degli analisti. Il cammino irresistibile dei biancocelesti è evidente nell’andamento delle scommesse sullo scudetto da inizio stagione a oggi: lo scorso agosto la Lazio era prevedibilmente “snobbata” dai quotisti 888sport.it, che la offrivano a 75,00, lontanissima dal trio di favorite composto da Juventus, Napoli e Inter. L’offerta si è mantenuta molto alta per i primi tre mesi di campionato, con il picco – quota 100 – toccato dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, a fine settembre. Il tutto si è rovesciato inaspettatamente da ottobre in poi: dopo il pareggio con l’Atalanta, la Lazio non ha più perso un colpo, vincendo tutte le partite e tornando a una quota compresa tra 50 e 60. Il vero punto di svolta, in campo e in tabellone, è però arrivato dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, a inizio dicembre: grazie al 3-1 conquistato all’Olimpico, l’offerta sulla squadra di Inzaghi è crollata da 51 a 16, ed è andata prograssivamente calando anche nelle settimane successive, fino al pareggio con la Roma nel derby che ha fermato la serie di 11 vittorie consecutive. Ripresa la marcia, la ciliegina sulla torta per i biancocelesti è arrivata oggi: dopo la vittoria di ieri sera per 2-1 contro l’Inter e il sorpasso sui nerazzurri al secondo posto,riporta Agipronews, la vittoria finale della Lazio è data a 3,75, seconda quota più bassa dopo quella della Juventus (a 1,50), con l’Inter a 5,00. FT/Agipro

AGIPRO Srl

