Sassuolo, Boga verso Napoli: per i bookmaker, affare a un passo

Si è fatto attendere più del previsto per mostrarsi al meglio delle sue possibilità, ma circa un anno fa si è imposto nell’undici del Sassuolo prima di essere definitivamente lanciato in questa stagione. Jeremie Boga , arrivato a Reggio Emilia dal Chelsea nell’estate del 2018, in prestito con diritto riscatto (già esercitato) è stato uno dei punti di riferimento della squadra di Roberto De Zerbi. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate ai tanti operatori di mercato tanto da impegnare i betting analyst di Snai a stilare una classifica sulla possibile prossima squadra del talento ivoriano. Il Napoli vuole rinforzare il reparto avanzato e per i bookmaker, come riporta Agipronews, è il grande favorito per ottenere le prestazioni di Boga. L’approdo al centro sportivo di Castel Volturno dell’esterno classe 1997 è offerto a 2,25, una quota bassa che lascia ben sperare i tifosi napoletani. L’Atalanta (quotata a 4,50) potrebbe giocare il ruolo di outsider insieme al Borussia Dortmund (6,50). Più staccate e meno credibili le alternative che portano a Barcellona e Juventus (9,00), oltre a quelle rappresentate da Milan, Paris Saint Germain, Inter e Roma (15,00). Più che improbabile, vista la quota posta a 33,00, l’approdo al Chelsea o all’Arsenal.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu