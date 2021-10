Calcio Napoli, stamattina gli azzurri riprendono la preparazione a Castel Volturno

Parte stamane la settimana che porta alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale italiana. Nel prossimo weekend si disputerà l’ottava giornata di serie A ed il Napoli capolista ospiterà al Maradona di Fuorigrotta il Torino, avversario ostico, per difendere il primato, alla ricerca dell‘ottava meraviglia di questa stagione. Gli azzurri di Spalletti riprenderanno questo pomeriggio gli allenamenti, in quel di Castel Volturno, presso il Napoli Konami Training Center. Non tutti i nazionali, tuttavia, saranno presenti agli allenamenti. Il tecnico toscano tiene sulla corda i suoi giocatori per evitare cali di tensione come accaduto a maggio nella partita con il Verona che sulla carta sembrava molto facile.