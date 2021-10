Napoli: a gonfie vele la prevendita dei biglietti per il match con il Torino

Continua a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per la gara di domenica prossima, alle ore 18, allo Stadio Maradona, Napoli vs Torino, valida per l’ottava giornata di campionato. Al momento sono già andati a ruba i tagliandi disponibili, ma visto l’aumento della capienza, portata al 75%, a breve, saranno messi in vendita altri 15mila biglietti. Attualmente a Fuorigrotta, sono possibili 41mila spettatori, un numero sostanzioso di tifosi che potrebbero tornare a sostenere la squadra di Spalletti nella difficile partita contro il Torino di Juric. Ricordiamo i prezzi praticati dalla SSCN per questa gara:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Come al solito non ci sono tagliandi a tariffa ridotta, se non per il settore Tribuna Family. I tifosi azzurri, collegandosi al sito di Tiketone, potranno acquistare non più di 4 biglietti. Dopo l’acquisto, si riceverà una mail con allegato il titolo d’ingresso in formato pdf che dovrà essere stampato ed esibito all’entrata dello stadio, assieme al green pass.