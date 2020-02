Anteprima partita Napoli – Barcellona: possibili schieramenti

Anteprima partita Napoli – Barcellona: mancano esattamente poco meno di cinque ore al fischio di inizio del big match di Champions League tra azzurri e blaugrana. La squadra di Rino Gattuso stasera tenterà di scrivere la storia nel primo round del doppio confronto valido per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Per la cronaca, in passato, i partenopei non sono mai riusciti ad arrivare ai quarti della manifestazione. Per provare a sfatare questo tabù l’allenatore calabrese si affiderà, molto probabilmente, al tridente dei piccoletti composto da Callejon, Insigne e Mertens, con il polacco Milik pronto a subentrare in caso di necessità. Nella zona centrale del campo dovrebbero agire Demme, Zielinski e Fabian Ruiz, mentre il pacchetto arretrato, davanti ad Ospina dovrebbe essere formato da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Invece nel Barcellona unico ballottaggio tra l’ex juventino Vidal e Ansu Fati, con il giovane spagnolo favorito per completare il reparto d’attacco al fianco di Leo Messi e Griezmann. Pertanto ecco qui di seguito i possibili schieramenti in campo delle due contendenti:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Insigne, Mertens.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Fati, Messi, Griezmann.

Il pronostico, mai come in questa occasione, non appare così scontato come poteva essere qualche mese fa. I partenopei, in casa, hanno battuto squadre come Liverpool, Juventus e Lazio, per cui, viste le defezioni dei catalani ed il momento delicato attraversato dal club iberico, non è da scartare un altro risultato a sorpresa, pur se il passaggio del turno resta, comunque, molto difficile.

