Stasera al San Paolo poco meno di 50mila spettatori, il record di presenze resta quello con il Real

E’ arrivato, finalmente il giorno di Napoli vs Barcellona. Per la prima volta nella storia, Lionel Messi calpesterà il terreno di gioco dello stadio San Paolo, regno assoluto di re Diego. Ciò nonostante in quel di Fuorigrotta non si registrerà il pienone. Previsti poco meno di 50mila spettatori, che non rappresenta il record di presenze, visto che nella gara di Champions League di tre anni fa, contro l’altra compagine spagnola, il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, si contarono ben 57mila unità. Dunque questo record, malgrado l’arrivo del giocatore, oggi più forte al mondo, resiste ancora. Quasi diecimila seggiolini, quindi, resteranno vuoti, anche in virtù del fatto che gli ultras della Curva B, per protestare contro la società azzurra per il caro biglietti, diserterà la super sfida. Dalla città catalana giungeranno circa 2mila tifosi. Se non si raggiungerà il record di spettatori, si registrerà invece il record di incasso. Infatti questa sera il cassiere dovrebbe contare ben quattro milioni e mezzo di euro, mentre contro il Real si toccò la “modica” cifra di 4.400.000 e dispari.

