Di Marzio: “Napoli, col Barcellona poteva fare di più”

A dire la sua sul Napoli e la Juventus in Champions è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio.

Cosa dici della sfida con il Lione e della probabile formazione della Juventus?

“Credo sia abbastanza equilibrata. Il trio Ronaldo-Dybala-Higuain non è adatto per un 4-3-3 ma per un 4-3-1-2. Servono dei centrocampisti adatti per supportarli. Serve sempre una squadra equilibrata, che copra tutto il campo. Alzando Cuadrado esterno alto a destra e con Danilo basso, c’è più equilibrio. Questa squadra mi piace”.

Che partita hai visto al San Paolo?

“Se vedo che fa un tiro in porta solo dopo dieci minuti e poi il gol e che il Barcellona non ne ha fatto neanche uno con quella linea difensiva di Gattuso, con Messi che si abbassava spesso e facendo ben poco, non onorando lo stadio di Maradona, per me è stato quasi un suicidio del Napoli. Sai che certi giocatori possono farti il gol. Doveva fare qualcosa di più”.

Fonte: tuttomercatoweb.com