L’AVVERSARIO – Domani sera al San Paolo arriva il Torino

Dopol il pareggio in Champions League con il Barcellona, il Napoli sifederà domani alle 20:45 il Torino per la venticinquesima giornata di campionato. La squadra di mister Moreno Longo è reduce da 5 sconfitte consecutive, l’ultima a San Siro contro il Milan e in classifica è a quota 27 punti con 8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte (6 in casa e 7 in trasferta). Per quanto i riguarda i gol, sono 27 quelli realizzati e 43 i subìti, il capocannoniere della squadra è Andrea Belotti con 9 reti, segue Berenguer a 5, Ansaldi a 4 e Zaza a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 135 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 45 vittorie per il Napoli, 54 pareggi e 36 vittorie per i granata. L’ultima vittoria degli azzurri al San Paolo è datata 18 dicembre 2016 col risultato di 5-3. L’ultimo trionfo del Torino a Fuorigrotta risale alla stagione 2008/2009, risultato 1-2.

La formazione tipo del Torino – Modulo 3-4-3 con Sirigu tra i pali, difesa a 3 con Bremer, Nkoulou e Lyanco; a centrocampo De Silvestri, Lukic, Rincon e Ansaldi, in attacco Edera, Belotti e Berenguer.

Mariano Potena

Questo articolo è stato letto 45 volte