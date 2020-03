Ultim’ora: rinviata anche Napoli vs Inter di Coppa di domani

Notizia dell’ultim’ora: dopo il rinvio di Juventus – Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si sarebbe dovuta disputare stasera allo Stadium, è saltata anche la seconda semifinale Napoli – Inter in programma domani al San Paolo. Ambedue le gare si disputeranno in data da destinarsi. Un problema grosso per la compagine di Antonio Conte che, attualmente, deve recuperare ben tre partite tra campionato e Coppa Italia e gli spazi per ricollocare gli incontri sono esigui. Gli azzurri, per la cronaca, non giocheranno neanche in campionato, domenica a Verona, visto che nel prossimo fine settimana, a meno di nuove sorprese, saranno recuperate molto probabilmente a porte chiuse, le gare non svoltesi nell’ultimo turno di serie A.

