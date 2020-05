Delio Rossi: “La ripresa del campionato senza pubblico sarebbe un palliativo, non il vero calcio”

Delio Rossi parla a Marte Sport Live: “Siamo di fronte ad un’emergenza che non aveva previsto nessuno. E’ difficile avere soluzioni pronte in tasca. C’è da salvaguardare la salute dell’individuo, ma ci sono anche interessi economici. Per chi ama il calcio non ha senso che ricominci il campionato. Non possiamo dimenticare che il calcio sia la terza industria del paese, quindi la soluzione non è facile. Bisognava stare chiari dall’inizio, non solo sul calcio, ma su tutte le attività. Questo ha creato confusione. Ovviamente la ripresa senza pubblico sarebbe un palliativo, non il vero calcio. Non possiamo far finta di niente con le 12 giornate di campionato che mancano, poi valutiamo l’altro. Gattuso? Dipende dagli obiettivi da centrare con la società. Se ci riesce, allora è l’uomo giusto, credo che il mio parere sia inutile”

Fonte: radiomarte.it

Questo articolo è stato letto 57 volte