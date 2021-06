Inaugurazione Stadio Maradona: al vaglio delle Istituzioni due ipotesi

Al Comune di Napoli, si sta parlando, in questo periodo, dell’inaugurazione ufficiale dello stadio di Fuorigrotta, intitolato, dopo la sua morte, al mitico Diego Maradona. Il fuoriclasse argentino, inutile dirlo, ha lasciato un grandissimo ricordo nonché un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi azzurri, ragion per cui era doveroso organizzare una vera e propria inaugurazione con la presenza dei sostenitori napoletani, cosa che non era possibile prima. A tal proposito,. sul proprio profilo Twitter, Radio Kiss Kiss Napoli ha reso noto che le Istituzioni comunali stanno stanno vagliando due ipotesi. In ambedue, tuttavia. potranno accedere all’impianto un numero limitato di spettatori: si dice tra i 15000 e i 20.000. Naturalmente l’ingresso sarà consentito soltanto a persone vaccinate munite di green pass. Le due ipotesi in questione riguardano la data dell’evento; si potrebbe pensare di organizzarlo prima della partenza per il ritiro in Trentino, quindi ai primi del mese prossimo: alla manifestazione, inoltre, dovrebbero partecipare alcuni tesserati della società e famosi artisti napoletani, i quali darebbero vita ad un grande spettacolo musicale. Mentre la seconda ipotesi prevede che si trasporti l’inaugurazione a fine agosto, o inizi di settembre. In tal caso si disputerebbe una partita tra vecchie glorie del passato azzurro. A breve ci sarà un comunicato ufficiale da parte dell’Assessore allo Sport Ciro Borriello per informare la tifoseria sulla data scelta per questo grande evento.