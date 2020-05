Agente Ospina: “Il Napoli ha investito tutto sul giovane Meret, in estate in concerto con il club si deciderà il futuro del mio assistito”

Ieri il procuratore del portiere colombiano David Ospina, Lucas Jaramillo, è stato intervistato dal quotidiano sudamericano a “Deportes” riguardo il futuro del proprio assistito e sul dualismo esistente con Alex Meret giovane talento del calcio italiano su cui la società di De Laurentiis punta molto. Vediamo nei particolari le dichiarazioni rilasciate dall’agente dell’estremo difensore azzurro:

“Nel calcio di oggi è difficile mantenere la continuità, ma David è un portiere molto affidabile con una sicurezza unica. Ha atteso il suo momento con tranquillità alternandosi con il collega con Meret, poi quando è stato preferito dal neo tecnico Gattuso, Ospina ha dimostrato tutte le sue qualità, prima di tutto il suo saper giocare coi piedi cosa che all’allenatore del Napoli piace molto. Ma non posso negare che la società ha investito tutto sul portiere friulano che è non solo un patrimonio del club di De Laurentiis ma anche della nazionale italiana, per cui, in estate verrà presa in accordo con la dirigenza una decisione sul futuro del mio assistito. Il Boca? In Argentina si parla di tante cose, si tempo sembrava interessato, tuttavia ma quando si è discusso di cifre ogni interesse è subito tramontato visto che David, in Europa, percepisce un ingaggio che e in Sud America non possono permettere, quindi in caso di partenza si cercherà una destinazione europea.”

