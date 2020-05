Appello dei tifosi azzurri sui social a Mertens: “Ciro resta con noi”

Un compleanno in casa con moglie e cane all’insegna della riflessione, quello di Dries Mertens, invitato dalla tifoseria partenopea, attraverso messaggi sui social, a non partire. Infatti sul suo profilo Instagram sono apparsi moltissimi post dei tifosi napoletani in ansia poiché hanno il timore di non vedere più in maglia azzurra il loro tanto amato beniamino. Questo l’appello della torcida: ” Ciro resta con noi” Una sorta di pressione a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Nel frattempo la dirigenza del club resta in attesa di una risposta dell’attaccante belga alla proposta per un rinnovo biennale a 4 milioni a stagione più bonus. Il campione stuzzicato dalle offerte di Inter e Chelsea sta pensando il da farsi. Il suo futuro lo scopriremo solo vivendo!

