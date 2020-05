Il Napoli si tiene pronto per un’eventuale ripartenza del campionato

Ormai sembra molto vicino il ritorno del Gruppo del Napoli in quel di Castel Volturno. Un piccolo passo in avanti dopo l’isolamento domiciliare dettato dal governo. La rosa azzurra riprenderà, probabilmente, tra domani e dopodomani gli allenamenti a gruppetti di quattro, in vista di un ritorno al calcio giocato. Ieri la cancelliera tedesca ha annunciato che la Bundesliga riprenderà tra il 15 o il 22 maggio, mentre nel nostro paese nulla è stato deciso. Tuttavia la notizia buona è che è cominciata la fase 2 anche per il mondo del pallone. Nel frattempo la SSCN ha sottoposto tutti i suoi tesserati a tamponi; negativi i test per il tecnico calabrese, per Insigne, Mertens, Koulibaly, Milik e per gli altri compagni, nonché quelli per lo staff. I calciatori azzurri hanno già ricevuto i kit di lavoro a casa, visto che dovranno arrivare al centro tecnico già vestiti e dopo gli allenamenti docce solo al proprio domicilio. Ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stata anche eseguita una nuova sanificazione, pertanto il Napoli non si farà trovare impreparato nel caso di ripresa della serie A. ,

