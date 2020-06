Montervino: “Callejon o Politano? Credo sia impossibile rinunciare allo spagnolo sabato”

Francesco Montervino parla a Marte Sport Live: “Callejon o Politano? Credo che sia un dubbio nostro, secondo me Gattuso ha le idee chiare. Credo sia impossibile rinunciare a Callejon in una partita come questa, fermo restando il valore di Politano che è bravo soprattutto in fase offensiva. Bisognerà preparare anche i rigori, servono giocatori esperti che possano fare la differenza. Mi auguro non si arrivi ovviamente. Noi arrivammo ai rigori agli ottavi di finale contro la Juve. Feci gol a Buffon alla sua destra, ero il sesto a calciare. E’ necessaria la personalità per tirare un rigore in quelle circostanze”.

Fonte: radiomarte.it