Ciccio Graziani: “Avrei fatto un altro anno di contratto a Callejon, è un usato sicuro”

Ciccio Graziani parla a Marte Sport Live: “Mertens è diventato attaccante centrale e adesso è straordinario. Interpreta il ruolo in maniera diversa da come lo facevamo io e Pulici. Ne parlavo ieri sera con Ciro Ferrara: avrei fatto un altro anno di contratto a Callejon. E’ un usato sicuro. Non conosco ovviamente le cifre, ha 33 anni anche lui, ma ha freschezza atletica. Il Napoli sbaglia a liberarlo. Il sogno Champions è difficile: la sfida di giovedì è lo spartiacque, ma dodici punti dall’Atalanta sono tantissimi. Secondo me Callejon andrà via anche perché non è perfetto per Gattuso che evidentemente cerca altro”.

Fonte: radiomarte.it