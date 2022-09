IL MERCOLEDI’ DI COPPA – Napoli travolgente sul Liverpool, Inter nuovo stop a San Siro col Bayern Monaco

Nel mercoledì di Champions League, un successo strepitoso ed una sconfitta interna per le due italiane impegnate; il Napoli ha ottenuto una straordinaria vittoria per 4 a 1, al Maradona, contro i vice campioni d’Europa del Liverpool, letteralmente surclassato dalla squadra di Spalletti, a cui il punteggio va anche stretto. Viceversa l‘Inter, al Meazza è stata battuta per 2 a 0 dai tedeschi del Bayern Monaco, subendo, così, il terzo k o in stagione. Oggi scenderanno in campo la Roma, per l’Europa League e la Fiorentina per la Conference.