Gasperini: “Siamo tranquilli e fiduciosi, l’enorme vantaggio su Roma e Napoli ci rassicura”

Dopo il successo di Udine, il tecnico dell’Atalanta si è concesso ai microfoni di Sky, per parlare della rincorsa Champions che vede i suoi giocatori saldamente in quarta posizione con un vantaggio quasi incolmabile sulla Roma ed il Napoli che inseguono. Giovedì sera, a Bergamo, ci sarà lo scontro diretto con la squadra di Gattuso che, al pari dei nerazzurri, vive un momento magico. Giampiero Gasperini ha evidenziato che in seno all’ambiente c’è tanta serenità, fiducia e tranquillità visto il grosso divario esistente con la quinta e la sesta in classifica. Ma ecco quanto affermato dall’allenatore degli orobici:

“”Ci sono dieci partite da disputare e trenta punti il palio che non sono pochi. Però ci consola il fatto che abbiamo un ottimo vantaggio sulle dirette inseguitrici, vincere qui ads anche ad Udine ci ha dato ulteriore serenità per il prosieguo della stagione che fino ad ora ha regalato a noi ed ai nostri tifosi tante soddisfazioni. Giovedì avremo di fronte un Napoli che non vorrà mollare la presa; una gara molto difficile ma sicuramente affascinante e spettacolare”