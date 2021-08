Napoli, piace Estupinan del Villarreal

Il Napoli guarda in Spagna per rafforzare la corsia di sinistra. L’ultimo nome entrato nei radar degli azzurri è Pervis Estupinan, ecuadoregno classe 1998 di proprietà del Villarreal, a conferma delle indiscrezioni spagnole di As.

Estupinan è reduce da un’ottima Copa America disputata con l’Ecuador dove ha giocato tutte le partite dal primo minuto, effettuando anche un assist nel match contro il Perù. Nonostante ciò, il Villarreal ha tre terzini a sinistra (Estupinan, Pedraza e Moreno) e Estupinan potrebbe lasciare il submarino amarillo.

Il Napoli sta monitorando la situazione di Estupinan che ha un ingaggio basso ed è extracomunitario. L’idea degli azzurri, però, è quella di prelevare il giocatore in prestito gratuito o comunque a basso prezzo.

Estupinan è approdato al Villarreal nell’estate 2020, proveniente dal Watford. Il club inglese deteneva la proprietà del cartellino dell’ecuadoregno dal 2017, un anno dopo che l’Udinese l’aveva acquistato dal LDU Quito. In bianconero, però, non ha mai giocato un match. Con il Villarreal, invece, Estupinian ha collezionato 33 presenze tra Liga, Copa del Rey ed Europa League.

GianlucaDiMarzio.com