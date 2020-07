Repubblica – Osimhen-Napoli, trattativa in dirittura d’arrivo con il Lille: spunta una possibile contropartita tecnica

Dettagli della trattativa tra Napoli e Victor Osimhen , che sembrerebbe in dirittura d’arrivo come si legge nell’edizione online di Repubblica Napoli, a firma di Marco Azzi:

“Presente e futuro si intrecciano: con il blitz in città subito dopo la partita con la Spal di Victor Osimhen, l’attaccante del Lille, primo obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il giocatore nigeriano, 22 anni, è stato a cena con Gattuso e il direttore sportivo Giuntoli, mentre ad attenderlo a Capri c’è il presidente De Laurentiis.

Osimhen dopo una mattinata di shopping è salpato con uno yacht per raggiungere il presidente. Pronto un ingaggio quinquennale da 2.5 milioni più bonus. L’operazione è in dirittura d’arrivo: 40 milioni cash al club francese, più (forse) il cartellino di Ounas. Ma nessuna tappa al centro sportivo di Castel Volturno, per il probabile nuovo acquisto.”