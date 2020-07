SPORT VARI – Anche Ricci (Virtus) al primo Torneo di Esports universitario Unibo-CUS Bologna: ultima settimana per iscriversi

Un’iniziativa che tiene conto del crescente successo degli Esports , in un momento in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta inevitabilmente trasformando anche il mondo dello sport: con i suoi 443 milioni di tifosi nel mondo nel 2019 , con un + 11% nel 2020 e una previsione al 2022 (fonte Infront Esport trend) di oltre 770 milioni di utenti, gli Esports diventano una delle possibili evoluzioni delle competizioni agonistiche , in grado di attirare un interesse sempre crescente – soprattutto tra giovani e giovanissimi ma pure nel mondo dei campioni dello sport, da Valentino Rossi agli atleti della Seria A, dell’NBA e della F1 – generando al contempo nuove modalità e discipline competitive. C’è tempo fino al 12 luglio per aderire a uno dei due tornei su piattaforme di gioco FIFA 20 e Assetto Corsa: le iscrizioni gratuite sono disponibili sul sito dedicato esports.cusbologna.it , che riporterà informazioni e classifiche in real time sulle qualifiche, in partenza dal 13 luglio , e le fasi finali. Gli studenti e gli iscritti potranno partecipare da casa : è sufficiente possedere il gioco, console e pc e prepararsi alla sfida!

Primo Torneo Esports CUSB e Unibo, anche il virtussino Giampaolo Ricci tra i partecipanti. “Il sogno di guidare una Ferrari? Lo realizzo in virtuale” Ultima settimana per iscriversi: il 13 luglio al via le qualificazioni FIFA 2020 e Assetto Corsa Il primo torneo universitario di Esports per appassionati di calcio e motori ha tra i suoi “testimonial” Giampaolo Ricci, giocatore nella squadra del CUS Bologna e in Serie A con la Virtus Pallacanestro e Serena Vece, Capitano della selezione di pallavolo femminile del CUS Bologna. Supportano il progetto Bologna Fc 1909 e Ferrari: le iscrizioni terminano il 12 luglio

Vincenzo Letizia

