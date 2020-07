LA PARTITA – Napoli-Milan 2-2, solo un pareggio per gli azzurri

Il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Milan al San Paolo. Nel primo tempo apre le marcature Theo Hernandez, ma il Napoli risponde con Di Lorenzo; nella ripresa gli azzurri passano in vantaggio con Mertens, ma il Milan trova il secondo gol con Kessie su calcio di rigore.

PRIMO TEMPO

Al 13′ prima occasione per il Napoli: Mertens dalla sinistra si inserisce in area, salta due avversari e tira, ma Donnarumma ci arriva di poco. Al 19′ Mertens serve in area Callejon che ci prova con il sinistro ma si fa trovare ancora pronto Ospina. Dopo un minuto arriva il vantaggio del Milan: Rebic serve Theo Hernandez che sul secondo palo calcia al volo e va a segno. Al 34′ c’è il pareggio del Napoli: sugli sviluppi di un calcio di punizione Di Lorenzo effettua un colpo di testa, Donnarumma intercetta ma non trattienee Di Lorenzo spedisce il pallone in rete con il destro. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Al 60′ arriva il raddoppio del Napoli: Fabian Ruiz serve meticolosamente Mertens che in area spedisce il pallone in rete. Al 72′ calcio di rigore per il Milan per un presunto fallo di Maksimovic su Bonaventura, dal dischetto non sbaglia Kessie. All’87’ espulso Saelemaekers per doppia ammonizione per un fallo su Elmas. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian (65′ Demme), Lobotka (65′ Elmas), Zielinski; Callejon (84′ Politano), Mertens (74′ Milik), Insigne (74′ Lozano). A disp: Meret, Manolas, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan, Younes. All.: Gennaro Gattuso

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Paquetà (46′ Saelemaekers), Calhanolgu (60′ Bonaventura), Rebic (88′ Krunic); Ibrahimovic (61′ Rafael Leao). A disp: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Biglia, Laxalt, Brescianini, Maldini. All.: Stefano Pioli

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Reti: 20′ Theo Hernandez (M), 34′ Di Lorenzo (N), 60′ Mertens (N), 73′ rig. Kessiè (M)

Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui (N) Theo Hernandez, Conti, Saelemaekers (M)

Espulso: al 88′ Saelemaekers (M).

Mariano Potena