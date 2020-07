INTERVISTE NAPOLI – Gattuso: “Abbiamo perso un po’ di anima. La partita di Milik non mi è piaciuta”

Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta contro l’Inter:

Cos’è mancato questa sera? Bisogna buttarla dentro. Rispetto agli incontri precedenti contro l’Inter, abbiamo giocato molto bene, a me la squadra è piaciuta tanto. Ma bisogna fare gol.

Test in chiave Barcelona? Sono due squadre completamente diverse: l’Inter è più fisica oltre che tecnica, il Barca palleggia di più. Ci manca un po’ di anima, l’abbiamo persa in questo periodo.

Nei primi 10′-12′ siamo partiti con intensità bassa, e questo con l’Inter non te lo puoi permettere. Poi dopo siamo venuti fuori. Oggi da Milik mi aspettavo qualcosa in più, non mi è piaciuta la sua partita.Bisogna migliorare.

In questo momento bisogna annusare il pericolo: è vero che abbiamo vinto un trofeo, ma bisogna ricominciare a ragionare da squadra, non lasciando

Contro il Barcelona bisogna ritrovarci: avete sottovalutato la parola anima, che dobbiamo ritrovarla. Qualitativamente la squadra oggi mi è piaciuta, ma non basta. Io mi aspetto di più da questa squadra: abbiamo toccato il fondo e siamo stati bravi a riprenderci, ma dopo la Coppa Italia non stiamo giocando col coltello tra i denti.

Infine, sulla polemica delle foto di alcuni azzurri in barca,: “Con la bellezza di Napoli, le belle giornate che ci sono, tutti noi dobbiamo fare un passo indietro, dormire un po’ di più, mangiare ad orari giusti… non dico come facevo io, da malato, so che non è possibile: io non sbagliavo una virgola”