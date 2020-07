LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Inter-Napoli 2-0, bella prova di Zielinski, delude ancora Milik

MERET 6,5 : non può nulla sul primo gol subito, minime responsabilità sul secondo, ma sul finire del primo tempo già aveva fatto un miracolo. HYSAJ 6 : gara giudiziosa la sua, senza infamia e senza lode. Gattuso si fida molto di lui e l’albanese lo sta ripagando con prestazioni serie. MALCUIT S. V. rientro confortante dopo il grave infortunio. KOULIBALY 6,5 : bravo non solo a spezzare l’azione offensiva avversaria, mostra qualche lancio alla Krol… MAXIMOVIC 6 : Lukaku è un osso durissimo, lo soffre ma alla fine riesce a cavarsela dignitosamente. MARIO RUI 6,5 : fluidificante di corsa ma anche di qualità. In questo momento è tra i meno sostituibili del Napoli. GHOULAM 6 : a questi ritmi bassi mette in mostra il suo pregiato sinistro. ZIELINSKI 7 : fa girare bene palla, intraprendente, gli manca solo un po’ di fortuna al tiro. ALLAN S. V. si guadagna la pagnotta senza grandi squilli di tromba. DEMME 6 : solita gara scolastica, impreziosita da una buona fase di filtro davanti alla propria difesa. ELMAS 5,5 : so vede poco e non riesce ad incidere. Intermittente. POLITANO 6,5 : nel primo tempo è letteralmente scatenato, sfiora il gol in due circostanze e si muove bene con incisività. Calo vistoso nel secondo tempo. LOZANO 6 : nell’uno contro uno è devastante, ma gioca davvero molto poco per dirci se è un giocatore che il Napoli farebbe bene a trattenere anche da settembre. MILIK 4 : chi lo ha visto? CALLEJON S. V. pochi minuti per lui da falso nuove senza avere possibilità concrete di mettersi in mostra. INSIGNE 6 : sta bene fisicamente è anche ispirato, ma risulta troppo spesso lezioso. Si divora un gol clamoroso in girata.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu