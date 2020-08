Insigne: recupero quasi impossibile a soli quattro giorni dal match di Barcellona

Una bruta tegola per Rino Gattuso in vista della delicatissima sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Barcellona di sabato prossimo al Camp Nou. L’infortunio di Lorenzo Insigne si è rivelato più grave di quanto si pensasse all’inizio, del resto le sue lacrime di dolore rappresentavano più che un indizio negativo. Purtroppo i margini per un suo impiego in Spagna non ci sono affatto. Malgrado gli enormi sforzi dello staff medico e dello stesso capitano azzurro che non vorrebbe rinunciare all’importantissima trasferta, la sua presenza, sabato, appare quasi impossibile. Il referto della risonanza magnetica, infatti, non lascia speranze: lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, il che significa almeno una ventina di giorni di stop. Dunque a meno di miracoli Lorenzo Insigne dovrà saltare, ob torto collo, la partita di Champions contro Messi.