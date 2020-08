Repubblica Napoli: “Qualora Insigne desse forfait, il sostituito sarebbe Elmas”

La presenza del capitano azzurro, sabato, in quel di Barcellona è ancora fortemente in dubbio, esiste soltanto una piccola speranza, ovvero che Lorenzo, domani, nel test fondamentale, nel calciare con l’interno del piede non accusi alcun dolore. Come riporta stamane il quotidiano Repubblica Napoli, qualora il calciatore dovesse dare forfait, per la sua sostituzione Gattuso punterebbe sul giovane macedone Elmas che gli garantisce maggior equilibrio in campo rispetto a Lozano, il quale potrebbe poi subentrare nel corso della ripresa di Barcellona – Napoli. Il messicano è un attaccante di talento che preferisce partire da sinistra ma poco portato a dare una mano al reparto di difesa. Lo testimonia il fatto che il nazionale del Messico ama andare all’attacco in velocità, senza curarsi di coprire le spalle ai compagni più arretrati. Del resto Elmas ha qualità e spregiudicatezza anche per essere decisivo in fase di offesa. Al momento, tuttavia, tutto è ancora congelato in attesa di sapere, nella giornata di domani, se le condizioni del capitano permetteranno, o meno, il suo impiego al Camp Nou contro Messi e soci.