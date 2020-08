LA PARTITA – Barcellona-Napoli 3-1, azzurri eliminati

Il Napoli perde 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona e viene eliminato. Gol segnati tutti nel primo tempo: apre le marcature Lenglet, raddoppia Messi e poi Suarez su rigore, al termine della prima frazione rigore anche per il Napoli, a segno Insigne.

PRIMO TEMPO

Al 2′ minuto Napoli subito vicino al vantaggio: Insigne serve Mertens in area, errore di Piqué che devia il pallone, il belga prova il sinistro, ma il pallone colpisce il palo. Al 10′ passa in vantaggio il Barcellona con Lenglet con un colpo di testa, ma poco prima della rete sia Piqué che Lenglet spingono due azzurri in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 23′ arriva il raddoppio del Barcellona con un gran gol di Messi che trova il gol da terra. Al 31′ de Jong serve con un cross Messi che a tu per tu con Ospina segna il terzo gol, il VAR però annulla la rete in quanto il fuoriclasse argentino controlla il pallone con la mano poco prima del gol. Al 44′ calcio di rigore per il Barcellona per un fallo di Koilibaly su Messi, dal dischetto non sbaglia Suarez. Al 45′ l’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Al 48′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Rakitic su Mertens, dal dischetto non sbaglia Insigne. Al 51′ termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Una ripresda con un Napoli molto propositivo in fase offensiva che tenta in molte occasioni di rendersi pericoloso ma non riesce a trovare spazi tra la difesa Blaugrana. Al 70′ Insigne serve Lozano che in area prova un colpo di testa ma spedisce il pallone alto. All’80’ va a segno Milik, ma l’arbitro ferma tutti per fuorigioco. Al 90′ l’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Al 93′ conclusione pericolosa di Di Lorenzo a tu per tu con Ter Stegen che però intercetta. Al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Barcellona (4-3-3) – Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez )90′ + 2 Firpo), Griezmann (84′ Monchu). A disp: Neto, Peña, Mingueza, Araujo, Orellana. Reis, Puig, de la Fuente, Fati. All.: Quique Setien

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (79′ Elmas), Demme (46′ Lobotka), Zielinski (70′ Lozano); Callejon (70′ Politano), Mertens, Insigne (79′ Milik). A disp: Meret, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Allan, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia)

Reti: 10′ Lenglet (B), 23′ Messi (B), 45′ + 1 rig. Suarez (B), 45′ + 5 rig. Insigne (N)

Ammoniti: Suarez (B) Zielinski (N).

Mariano Potena