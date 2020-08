SKY – ADL-Gattuso, nell’incontro non si è parlato di rinnovo: le ultime

Una giornata a Capri per la dirigenza del Napoli e Gennaro Gattuso. Il presidente De Laurentiis, suo figlio Edoardo e il direttore sportivo Giuntoli hanno incontrato l’allenatore per parlare del suo contratto che scadrà il prossimo anno. In un clima di grande cordialità fra le parti si è deciso di rinviare il discorso. Non c’è alcuna fretta di decidere e allora meglio parlarne più avanti.

Le parti hanno avuto modo di confrontarsi sulla stagione facendo un resconto dei risultati ottenuti e si è parlato anche di calciomercato.

Stasera tutti si ritroveranno a cena, ma non per discutere del contratto dell’allenatore. Non ci sono state frizioni. L’intenzione comune è non essere vincolati da contratti lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane.