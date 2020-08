Come si è comportato il gioco online durante il primo semestre 2020

Il settore del gioco digitale durante questi ultimi mesi ha vissuto un particolare momento di fermento, visto che si sono susseguite interessanti news sulle prossime uscite nel campo della videoludica. Si tratta di un settore produttivo che nel corso degli anni ha cambiato spesso punto di vista, aggiornandosi anche in base ai nuovi device, al ruolo svolto da tablet, iPad e smartphone di ultima generazione, senza dimenticare le console e la guerra interna per chi doveva contendersi la leadership nel settore dell’intrattenimento e del gaming attuale.

Il segmento del gioco online durante questo primo semestre del 2020 ha registrato dati molto positivi, per quanto riguarda il numero di utenti attivi che hanno effettuato almeno una partita durante questo periodo. Tra i giochi maggiormente praticati si confermano attrattive come la roulette online, il blackjack, i dadi, le slot machine con jackpot progressivi, come nello specifico avviene per la varietà di slot online a Leovegas con una ricca varietà di macchinette che possono essere praticate in modalità mobile, così come da PC desktop o da portatile. Una menzione a parte va fatta per il dato che riguarda il gioco di abilità del blackjack così come per la roulette e per le slot online, visto che fino al 2012-2013 non era considerato tra le principali attrattive per i casinò online, mentre complice la brusca frenata del poker digitale, questo gioco ha saputo conquistare un pubblico sempre più consistente, nel corso del tempo.

Ed è un po’ quello che sta accadendo per il campo delle console, da quando soprattutto la Nintendo, azienda leader nel settore del gaming, ha deciso di lanciare sul mercato la Nintendo Switch, che è un ritorno se vogliamo alla cultura del Game Boy, per avere a portata di mano, in qualsiasi momento una console ibrida per giocare fuori casa, durante il tragitto per recarsi al lavoro con i mezzi pubblici e così via. Stesso concetto che si sposa alla perfezione anche per chi usa il proprio smartphone per accedere ai siti di gioco e alle realtà dei casinò online.

I casinò online hanno aperto il 2020 con dati in netta crescita, che potrebbero avere un riscontro positivo lungo la seconda parte di questo anno, se il secondo semestre dovrebbe replicare il dato dell’anno passato. Durante questa estate però l’argomento di maggiore interesse che riguarda il settore del gaming è quello relativo all’uscita della nuova Playstation 5. Se ne parlava già da qualche tempo, ma oggi la notizia non solo è ufficiale, ma ci sono fonti attendibili che parlano di un lancio imminente oltre che delle specifiche relative al prezzo, abbastanza abbordabile, tutto sommato, così come tutte le informazioni inerenti a questa nuova generazione di console, che dovrebbe sparigliare le carte assestando un colpo importante rispetto alla vigente concorrenza. Naturalmente il modello prototipo è già stato testato e sono davvero tante le novità che riguardano la nuova console di casa Sony.

Oggi il confronto e la concorrenza con Nintendo, Microsoft e Google appaiono sempre più accese, ma c’è da dire che nessuna console ha venduto tanto ed è entrate nelle case dei gamers come Playstation 4. C’è però un dato interessante da considerare: questa nuova console sarà la prima che dovrà confrontarsi con una nuova generazione di utenti e di giocatori, i quali sempre più si sono concentrati sui giochi praticabili da dispositivo mobile. Tuttavia Sony si pone una differente questione: vendere una idea di gioco e un concetto innovativo di intrattenimento, come non era stato ancora concepito fino a questo momento. In attesa di conoscere la risposta di Microsoft e di Nintendo, le due principali rivali, ci godremo un prodotto davvero innovativo, funzionale e dinamico, stando alle premesse lette e percepite fino a questo momento.