Benevento, pollice verso dei bookmaker, la squadra di Inzaghi candidata alla retrocessione: ma un anno fa dicevano così anche del Verona…

L’annuncio dell’acquisto di Lapadula e Caprari non ha intenerito i bookmaker: secondo loro, il Benevento è un serio candidato alla retrocessione. Così la pensano gli analisti, che hanno già pronte le quote per il campionato di Serie A, al via il 19 settembre. Una sfida ulteriore per la squadra di Inzaghi, che comunque, fra le tre neopromosse, è quella che ha più possibilità di cavarsela. Dato già per spacciato lo Spezia, la cui retrocessione è appena a 1,06. Non molto meglio sta il Crotone, a 1,25, mentre il Benevento,riporta agipronews, è la terza scelta, a 1,50. Le tre retrocesse, quindi, potrebbero essere proprio le squadre appena arrivate in Serie A. Sta al Benevento ripercorrere la strada del Verona, che un anno fa era la più seria candidata alla B, prima di decollare verso la medio-alta classifica. Tra le altre, rischia il Genoa a 2,85, un po’ meno Parma e Samp, rispettivamente a 4,50 e 5,50. Relativamente tranquille Udinese (7,00) , Verona (8,00) e Cagliari (11). Si tengono al largo Bologna (12) Torino (15) e Sassuolo (26).

