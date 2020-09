Mercato: Out out del City al Napoli, per Koulibaly offerti 65 mln, prendere o lasciare entro il 15

Dalle ultime notizie che giungono dall’Inghilterra pare che l’affare tra il City e la società partenopea per l’acquisto di Kalidou Koulubaly abbia subito un ulteriore stop. Il Manchester City, infatti ha inviato a De Laurentiiis una sorta di ultimatum, offrendo per il difensore franco-senegalese non più di 65 milioni di euro che il presidente dovrà accettare o rifiutare entro il prossimo 15 settembre, data oltre la quale la società britannica virerà su altri obiettivi. Però la cifra proposta non si avvicina affatto alla richiesta del massimo esponente azzurro che sembra intenzionato a cederlo a non meno di 90 milioni. Sulla questione sta per intervenire Fali Ramadani l’agente del calciatore, il quale, stamane, avrà un colloquio con De Laurentiis. Il procuratore di Koulibaly tenterà di far abbassare le pretese del numero uno del Napoli, visto che lo sceicco Al-Thani non intende andare oltre i 65 milioni. Un muro contro muro che neanche la mediazione di Ramadani potrà smuovere. Del resto proprio ieri, in un’intervista, l’imprenditore cinematografico romano ha affermato che la cessione del forte centrale azzurro avverrà solo in presenza di un’offerta congrua, altrimenti, per quest’anno, non se ne farà niente.