IL PUNTO SULLA A DOPO la 24esima GIORNATA – Frena ancora il Napoli, successi per Roma, Lazio e Cagliari, pari bianco tra Lecce e Bologna

La 24esima giornata di serie A , che vedrà, stasera, il suo epilogo col Monday Night tra Inter e Fiorentina, al Meaaza, ha registrato la nuova frenata degli azzurri di Conte, i quali non sono andati oltre l’1 a 1, in casa contro un’ottima Udinese. Successi, invece, per le due romane, contro il Venezia ed il derelitto Monza. La Roma è passata sulla laguna, per 1 a 0, mentre la Lazio ha travolto i brianzoli, sull’orlo della B, per 5 a 1, all’Olimpico. Ha vinto lo scontro salvezza il Cagliari, con il Parma per 2 a 1. Infine, pari a reti bianche fra Lecce e Bologna. Intanto questa sera, gli uomini di Inzaghi hanno la ghiotta opportunità di accorciare ad un punto lo svantaggio sul Napoli, in caso di vittoria sulla Viola.