Il presidente del Napoli e la moglie in isolamento a Capri

Aurelio De Laurentiis è tornato, ieri sera, subito dopo aver lasciato la riunione di Lega: il presidente, come riferito in precedenza, è risultato positivo al covid 19. accusa debolezza, dolori articolari ed anche qualche linea di febbre. Essendo ’ positiva pure la moglie Jacqueline, entrambi saranno in quarantena per i prossimi 14 giorni, seguiti scrupolosamente dai medici. Dal canto suo la Lega ha invitato tutti i partecipanti all’Assemblea a sottoporsi al test ed eventualmente all’ isolamento in caso di esito positivo. Intanto la rosa si è allenata regolarmente questa mattina al Centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, l’allenatore e lo staff tecnico, si sono sottoposti al consueto ciclo di tamponi, a prescindere dalla situazione di De Laurentiis. Il protocollo Figc prevede due tamponi a settimana: il primo è stato effettuato lunedì, il secondo appunto stamane. I giocatori sono costantemente seguiti ma di conseguenza le due amichevoli in calendario domani alle 18 contro il Pescara e domenica alle 20.30 a Lisbona sono in forte dubbio.