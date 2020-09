ANTEPRIMA PARTITA : probabili schieramenti di Napoli – Pescara

Tutto pronto per l’amichevole del San Paolo tra Napoli e Pescara. Fischio di inizio alle ore 18; azzardando le probabili formazioni e presumendo che gli azzurri adotteranno il nuovo modulo 4-2-3-1 che Gennaro Gattuso ha intenzione di impostare ci sono molti dubbi sulla posizione a metà campo di Diego Demme. Il calciatore italo-tedesco si è sempre proposto davanti alla difesa dando un nuovo volto alla fase di non possesso dei partenopei, che dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio hanno realizzato una buona rimonta in campionato e vinto anche un trofeo da non disprezzare come la Coppa Italia. Il centrocampista ex Lipsia però non si trova a suo agio in un centrocampo a due. Il 4-2-3-1, è un modulo che permette di mandare in campo contemporaneamente Mertens e Osimhen. Il folletto belga oggi giocherà alle spalle dell’ex attaccante del Lille, con Lorenzo Insigne che partirà dalla corsia sinistra. mentre uno tra Younes e Politano sarà invece utilizzato sulla fascia destra. In mezzo al campo dovrebbero esserci Lobotka che meglio si adatta al modulo attuale e uno tra Fabian e Zielinsky. Infine per quanto riguarda il pacchetto arretrato dovemmo vedere Ospina tra i pali, Maksimovic e Koulibaly centrali e Di Lorenzo con Mario Rui sulle corsie esterne. Dal canto suo il tecnico del Pescara, Oddo, si affiderà al 3-5-2 schierando Fiorillo in porta protetto da tre difensori centrali come Scognamiglio, Drudi e Masciangelo. Sulle fasce laterali potrebbero giocare Balzano e Elizalde, mentre l’ex Valdifiori, sarà il playmaker davanti alla difesa affiancato, probabilmente, dalle mezzali Riccardi e Ledian Memushaj, Attesa per la coppia d’attacco: prevediamo l’impiego di Bunino e Bocic, due giovani che dovranno vincere la concorrenza di Galano e di Damir Ceter, arrivato in prestito dal Cagliari.

Alla luce di quanto detto le possibili formazioni potrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Younes, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Balzano, Riccardi, Valdifiori, Memushaj, Elizalde; Bocic, Bunino. Allenatore: Massimo Oddo