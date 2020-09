Napoli, il punto sul mercato in uscita

Azzurri out. Il Napoli di Gattuso è già costruito, in questi ultimi giorni di trattative si lavora soprattutto per sfoltire la rosa. Tante le situazioni in sospeso, Milik in primis. Ma un altro attaccante pronto a partire è Fernando Llorente: per l’ex Juve sale la concorrenza di Elche ed Eibar, intenzionate a riportare il giocatore in Spagna.

In uscita anche Younes e Ounas. Per il primo si profila l’ipotesi Germania, con il Fortuna Dusseldorf e altre squadre tedesche interessate al classe ’93. Più probabile invece che l’algerino, rientrato dal prestito al Nizza, rimanga in Serie A: oltre al Cagliari piace anche al Parma.

Nella giornata di mercoledì si registra infine l’offerta ufficiale dello Spartak Mosca per Hysaj. Il contratto dell’albanese è in scadenza nel 2021: proposti 7 milioni al Napoli, un quinquennale da tre milioni a stagione al difensore.

TuttoMercatoWeb.com