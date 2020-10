Napoli, prof. Portella: “4-5 tamponi senza risultato, possibile ci siano altri positivi in squadra”

Giuseppe Portella , Professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei tamponi cui si stanno sottoponendo i calciatori azzurri: “Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici. Nei vari focolai c’è un primo positivo e poi gli altri. Nel calcio accade la stessa cosa. Abbiamo un gruppo ristretto in cui una positività è improbabile che resti isolata. L’abbiamo visto col Genoa e credo che accadrà anche in altri casi. Facciamo gli scongiuri per il Napoli. Il fattore preoccupazione non è il solo Zielinski, che sarà isolato. Il fattore preoccupazione riguardava il fatto che sono stati tutti a contatto con una serie di infetti. Ma questi sono i protocolli, quindi gli allenamenti sono andati avanti. La probabilità che ci saranno altri infetti nel gruppo-squadra è abbastanza elevata”.

Vincenzo Letizia

