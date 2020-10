Luperto al Crotone. Ounas al Cagliari. Fernando Llorente, per ora resta a Napoli

Crotone grande protagonista in queste ultime ore di calciomercato. Dopo aver raggiunto l’accordo per Djidji e quelli per Ninkovic e Silgardi, la società calabrese ha chiuso per l’arrivo in prestito secco dal Napoli del difensore Luperto.

Adam Ounas è ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari. Il club sardo ha depositato il contratto del calciatore classe ’96 che arriva dal Napoli a titolo temporaneo.

Niente Sampdoria per Fernando Llorente. Non è stato raggiunto l’accordo tra le parti, con l’attaccante in uscita dal Napoli che però ha tempo fino alle 24 di stanotte per accordarsi eventualmente con l’Athletic Bilbao visto che il mercato spagnolo chiude più tardi rispetto alla Serie A.